¡A pintar Morelia de colores! Pride 2026 ya tiene fecha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marcha del Orgullo LGBT+ en Morelia ya tiene fecha oficial: será el próximo sábado 20 de junio de 2026, según confirmaron las organizaciones convocantes a través de sus redes sociales.
Con el lema “¡¿Están listxs?! Aquí vamos”, activistas y colectivos invitaron a la ciudadanía a salir a las calles a pintar la ciudad de colores, en una celebración que cada año gana más fuerza en la capital michoacana.
La noticia fue compartida tras la publicación de un comunicado oficial de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México, donde se anunció que 38 marchas del orgullo en distintas ciudades del país fueron aprobadas en una primera ronda de revisión y ahora forman parte formal de la Alianza Nacional.
Entre ellas se encuentra la marcha de Morelia, lo que consolida su participación en una red nacional que busca fortalecer la organización y articulación del movimiento en México.
“Este proceso forma parte del fortalecimiento organizativo y de articulación a nivel nacional”, señala el comunicado.
Los detalles sobre la ruta, horarios y actividades culturales del Pride Morelia 2026 serán anunciados en las próximas semanas, aunque se anticipa un evento masivo, colorido e incluyente como en años anteriores.
BCT