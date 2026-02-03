¡A pintar Morelia de colores! Pride 2026 ya tiene fecha

La noticia fue compartida tras la publicación de un comunicado oficial de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México, donde se anunció que 38 marchas del orgullo en distintas ciudades del país fueron aprobadas en una primera ronda de revisión y ahora forman parte formal de la Alianza Nacional.

Entre ellas se encuentra la marcha de Morelia, lo que consolida su participación en una red nacional que busca fortalecer la organización y articulación del movimiento en México.

“Este proceso forma parte del fortalecimiento organizativo y de articulación a nivel nacional”, señala el comunicado.

Los detalles sobre la ruta, horarios y actividades culturales del Pride Morelia 2026 serán anunciados en las próximas semanas, aunque se anticipa un evento masivo, colorido e incluyente como en años anteriores.

BCT