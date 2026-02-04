A mitad del camino, en Morelia hay gobernabilidad y paz social: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un discurso centrado en la gobernabilidad y el control político del municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, aseguró que la capital michoacana atraviesa una etapa de estabilidad, producto de una estrategia de cercanía ciudadana y acuerdos con las distintas fuerzas representadas en el Cabildo.

El funcionario subrayó que, a un año y medio del arranque del segundo periodo de Alfonso Martínez Alcázar, el gobierno municipal ha logrado contener conflictos sociales pese a que Morelia concentra la mayoría de las protestas del estado. “Tenemos una condición de mucha tranquilidad y paz social en cuanto a la gobernabilidad”, afirmó.

Benítez atribuyó este clima a una administración que privilegia el diálogo sobre la confrontación. “No estar detrás del escritorio, sino estar mucho en calle”, dijo, al destacar los recorridos constantes por colonias y comunidades como una herramienta política para desactivar inconformidades antes de que escalen.