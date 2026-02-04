A mitad del camino, en Morelia hay gobernabilidad y paz social: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un discurso centrado en la gobernabilidad y el control político del municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, aseguró que la capital michoacana atraviesa una etapa de estabilidad, producto de una estrategia de cercanía ciudadana y acuerdos con las distintas fuerzas representadas en el Cabildo.
El funcionario subrayó que, a un año y medio del arranque del segundo periodo de Alfonso Martínez Alcázar, el gobierno municipal ha logrado contener conflictos sociales pese a que Morelia concentra la mayoría de las protestas del estado. “Tenemos una condición de mucha tranquilidad y paz social en cuanto a la gobernabilidad”, afirmó.
Benítez atribuyó este clima a una administración que privilegia el diálogo sobre la confrontación. “No estar detrás del escritorio, sino estar mucho en calle”, dijo, al destacar los recorridos constantes por colonias y comunidades como una herramienta política para desactivar inconformidades antes de que escalen.
En el plano interno, el secretario reveló que la pluralidad del Cabildo no ha sido un obstáculo para la toma de decisiones. “Más del 95 por ciento de las votaciones han sido unánimes”, sostuvo, lo que refleja una operación política eficaz basada en negociación, explicación previa de proyectos y búsqueda de consensos.
Uno de los cambios con mayor carga política es la transformación de los juzgados cívicos en cortes municipales, una medida que amplía el control institucional sobre faltas administrativas. “Ahora ya le van a entrar a toda la justicia administrativa”, explicó Benítez, fortaleciendo la presencia del gobierno local en ámbitos antes dispersos.
En seguridad, el secretario destacó la coordinación con los gobiernos estatal y federal como un factor clave para reducir los homicidios dolosos. “En 2021 recibimos cerca de 40 al mes y hoy hemos cerrado meses con cero”, afirmó, utilizando estas cifras como uno de los principales argumentos de gobernabilidad de la actual administración.
No obstante, reconoció que esta estabilidad depende de operativos conjuntos y de la presencia permanente de fuerzas federales en zonas conurbadas donde operan grupos criminales, lo que ha permitido contener la violencia en la capital michoacana.
En el terreno de la transparencia, Benítez lanzó una crítica a las decisiones de los gobiernos morenistas de desaparecer las instituciones de acceso a la información pública y protección de datos personales. Señaló que la desaparición de dichos órganos autónomos ha provocado una caída del 40 por ciento en solicitudes de información y acusó a la llamada Cuarta Transformación de “falta de compromiso con la agenda de la transparencia”.
Pese a ello, aseguró que el gobierno de Morelia mantiene abiertos sus mecanismos de rendición de cuentas, como una forma de diferenciarse políticamente y fortalecer la confianza ciudadana frente al nuevo modelo impulsado desde la Federación.
Finalmente, en un mensaje dirigido a sectores inconformes, Benítez defendió la política de orden en el Centro Histórico y la cancelación de más de mil licencias irregulares para venta de alcohol. “No puede haber tolerancia”, advirtió, al presentar estas acciones como parte de una estrategia de control urbano, fortalecimiento de la autoridad municipal y defensa de los derechos ciudadanos.
rmr