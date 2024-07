A medio año renacen los propósitos de enero; ¿Cuánto cuesta volver al gimnasio en Morelia?

Seven Days

Seven Days es otra opción popular, aunque una de las más costosas. Pese a que en sus redes sociales y páginas no hacen mención del costo en sus mensualidades, el sitio Linktr.ee menciona que en Morelia, el paquete todo incluido es de mil 200 pesos, pero los paquetes semestrales y anuales ofrecen descuentos atractivos, desde 15 mil pesos. Su versión premium, Seven Days Gold, incluye servicios adicionales como spa y clases personalizadas, con una tarifa mensual de superior a 2 mil pesos. Este gimnasio ofrece servicio de lockers, regaderas y otros más con costo extra.