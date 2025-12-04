A mano armada, roban tienda en Morelia; piden ayuda para identificarlos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres armados asaltaron una tienda de abarrotes en la colonia Colinas del Sur de esta capital michoacana. El atraco ocurrió el miércoles anterior cuando el negocio recién abría sus puertas al público.

En denuncia que llegó a la Redacción de MIMORELIA.COM, se informó que los presuntos delincuentes irrumpieron en el establecimiento con armas de fuego, despojando a los dueños de dinero en efectivo y diversos productos

Las víctimas hicieron un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar y localizar a los responsables, cuya imagen quedó registrada en cámaras de seguridad. Toda información será tratada de forma completamente confidencial y anónima, con el objetivo de contribuir a la seguridad en la zona.