A los 86 años, don Abel espera recuperarse para volver a vender mazapanes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una caída que cambió su rutina diaria, don Abel Zamudio Ramírez, conocido por vecinos y automovilistas como “el señor de los mazapanes”, anhela volver al crucero donde durante años ofreció su producto para ganarse la vida con dignidad.

A sus 86 años, don Abel se encuentra en proceso de recuperación luego de que en diciembre pasado sufriera una caída al bajar de una combi, lo que derivó en una cirugía y en la suspensión forzada de su trabajo cotidiano.

Durante años, cada mañana ocupó el mismo crucero de la avenida Villa Universidad, donde vendía mazapanes sin importar el frío o el sol. Más que un ingreso, esa actividad representaba su manera de mantenerse activo y sentirse útil. Hoy, la distancia entre su hogar y ese crucero se ha vuelto simbólica y física.