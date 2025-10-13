¡A golpes en pleno Periférico! Choferes arman pelea en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos conductores del transporte público protagonizan una pelea a golpes sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de El Ancla, en la capital michoacana.
En las imágenes se observa a ambos hombres intercambiando empujones e insultos en plena vía pública, a escasos metros de un semáforo en rojo. A pesar de estar rodeados de otros vehículos y peatones, el enfrentamiento continuó unos minutos más.
La persona que compartió el video no proporcionó detalles sobre el origen del conflicto ni si hubo consecuencias posteriores.
Cabe mencionar que este tipo de hechos no solo representan un riesgo para los propios conductores, sino también para los pasajeros y transeúntes que se encuentran en las inmediaciones.
SHA