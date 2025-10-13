¡A golpes en pleno Periférico! Choferes arman pelea en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos conductores del transporte público protagonizan una pelea a golpes sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de El Ancla, en la capital michoacana.

En las imágenes se observa a ambos hombres intercambiando empujones e insultos en plena vía pública, a escasos metros de un semáforo en rojo. A pesar de estar rodeados de otros vehículos y peatones, el enfrentamiento continuó unos minutos más.

La persona que compartió el video no proporcionó detalles sobre el origen del conflicto ni si hubo consecuencias posteriores.