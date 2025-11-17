A favor del teleférico, 90% de morelianos: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) emprendió jornadas de socialización para dar a conocer los avances del teleférico de Morelia, a través de las cuales 9 de cada 10 morelianos se han pronunciado a favor de este nuevo medio de transporte.

Así lo dio a conocer la titular de Sedum, Gladyz Butanda Macías, quien dijo que otro 80 por ciento de las y los ciudadanos abordados coincidió en que este medio de transporte revolucionará la movilidad en la capital michoacana.

“Un punto a destacar es que, en esta labor de socialización, las y los morelianos se han pronunciado a favor de la construcción del teleférico, donde el 90 por ciento de los ciudadanos abordados percibe de buena manera la operación de este nuevo mecanismo

de transporte, y otro 80 por ciento coincide en que beneficiará la movilidad en la capital”, dijo la funcionaria estatal en conferencia de prensa.