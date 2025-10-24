A evaluación preparatorias de la UMSNH; buscan mejorar la calidad educativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en la historia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) evaluará el programa educativo del nivel medio superior, informó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.
En entrevista para MIMORELIA.COM, refirió que la evaluación será a las 7 preparatorias que se tienen y el bachillerado en línea, aunado a aquellas instituciones educativas incorporadas a la Máxima Casa de Estudios.
Precisó que será la Escuela Preparatoria no. 02 "Ing. Pascual Ortiz Rubio" el plantel educativo con el que se iniciará la prueba piloto de evaluación, la cual será realizada por la Coordinación General de Estudios de Licenciatura, a fin de encontrar áreas de oportunidad y generar planes de mejora continua y de calidad.
"No existe un organismo en el país que haga esa evaluación; nosotros la vamos a hacer a través de un área de la Universidad Michoacana que tiene experiencia que es la Coordinación General de Estudios de Licenciatura. Esa experiencia será para la evaluación del bachillerato, para seguir manteniendo la calidad en las 7 escuelas preparatorias y el bachillerato en línea (...), además de las preparatorias incorporadas", dijo.
Ramos Paz puntualizó que la evaluación a las preparatorias es por indicación de la rectora, Yarabí Ávila González, toda vez que se busca mejorar la calidad de los programas académicos no solo del nivel superior (licenciaturas y posgrado), sino que haya las condiciones de competir en calidad con preparatorias de todo el país.
Agregó que se tratará de un proceso integral de evaluación donde se analizará el plan de estudios; la calidad de enseñanza por parte de los profesores; la infraestructura que se tiene; la relación del bachillerato con los egresados; dónde están y su formación; actividades culturales y la difusión que se realiza; entre otros.
Actualmente, en preparatoria, la Casa de Hidalgo tiene 11 mil 539 estudiantes, cifra que se incrementa a 12 mil 234 para nivel medio superior con técnico en enfermería.
Actualmente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene un 99.98 por ciento de matrícula de calidad a nivel licenciatura, es decir, casi el 100 por ciento de los estudiantes inscritos a programas acreditados.
Además, la Casa de Hidalgo se ubica en el décimo lugar de las universidades públicas y privadas del país con calidad educativa.
BCT