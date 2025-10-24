A evaluación preparatorias de la UMSNH; buscan mejorar la calidad educativa

Precisó que será la Escuela Preparatoria no. 02 "Ing. Pascual Ortiz Rubio" el plantel educativo con el que se iniciará la prueba piloto de evaluación, la cual será realizada por la Coordinación General de Estudios de Licenciatura, a fin de encontrar áreas de oportunidad y generar planes de mejora continua y de calidad.

"No existe un organismo en el país que haga esa evaluación; nosotros la vamos a hacer a través de un área de la Universidad Michoacana que tiene experiencia que es la Coordinación General de Estudios de Licenciatura. Esa experiencia será para la evaluación del bachillerato, para seguir manteniendo la calidad en las 7 escuelas preparatorias y el bachillerato en línea (...), además de las preparatorias incorporadas", dijo.