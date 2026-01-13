A contra reloj, desincorporación del antiguo penal de Morelia; guardería del IMSS debe estar en diciembre

Y es que especificó que dentro del plan de trabajo se prevé lanzar la licitación para la construcción de la obra en el primer trimestre de este año, toda vez que la edificación de la guardería debe iniciarse entre junio y julio, ya que son seis meses de construcción, es decir, en diciembre concluye.

Nivel Central, enfatizó, tiene marcado entrar en operaciones las 19 guarderías en Michoacán, incluyendo la de Morelia, en enero de 2027.

Es de mencionar que esta sería la segunda ocasión que el Gobierno de Michoacán desincorporaría este predio; la primera fue durante 2022, cuando se acordó cubrir la deuda con el IMSS a pago del terreno, en el cual se pondrían las oficinas centrales del instituto, además de varios proyectos que beneficiarían a los trabajadores. Sin embargo, las cláusulas no se respetaron y el terreno fue devuelto al Estado, toda vez que se pagó con efectivo la deuda.

Hoy, no solo se tiene contemplada la creación de una guardería para la atención de 250 infantes, sino también concretar un complejo del Centro de Seguridad Social para la capital michoacana, que cuente con espacio para la atención del adulto mayor.

