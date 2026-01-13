A contra reloj, desincorporación del antiguo penal de Morelia; guardería del IMSS debe estar en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán se encuentra a contrarreloj para la desincorporación del terreno correspondiente al antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) "Francisco J. Múgica", el cual se destinará para la construcción del Centro de Educación y Cuidados Infantiles (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y es que el Seguro Social cuenta con el plan de trabajo con los tiempos establecidos para la ejecución de la obra, autorizado por Nivel Central, toda vez que las guarderías deben entrar en operación a partir de enero de 2027.
En entrevista, el delegado del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, refirió que son 19 los CECI autorizados por Nivel Central en diversos municipios. Uno de ellos es Morelia, donde existe el pendiente de desincorporación del predio del antiguo penal, el cual, para poder construir la estancia infantil, se debe derrumbar la actual edificación.
En ese tenor, el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, Héctor Vargas Ortiz, informó que el instituto envió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) el oficio de viabilidad técnica que avala el proyecto ejecutivo por parte de Nivel Central.
Lo anterior, refirió, con el objetivo de que el Gobierno de Michoacán envíe el proyecto de desincorporación del terreno del antiguo penal al Congreso de Michoacán y se concrete la donación a favor del instituto.
Y es que especificó que dentro del plan de trabajo se prevé lanzar la licitación para la construcción de la obra en el primer trimestre de este año, toda vez que la edificación de la guardería debe iniciarse entre junio y julio, ya que son seis meses de construcción, es decir, en diciembre concluye.
Nivel Central, enfatizó, tiene marcado entrar en operaciones las 19 guarderías en Michoacán, incluyendo la de Morelia, en enero de 2027.
Es de mencionar que esta sería la segunda ocasión que el Gobierno de Michoacán desincorporaría este predio; la primera fue durante 2022, cuando se acordó cubrir la deuda con el IMSS a pago del terreno, en el cual se pondrían las oficinas centrales del instituto, además de varios proyectos que beneficiarían a los trabajadores. Sin embargo, las cláusulas no se respetaron y el terreno fue devuelto al Estado, toda vez que se pagó con efectivo la deuda.
Hoy, no solo se tiene contemplada la creación de una guardería para la atención de 250 infantes, sino también concretar un complejo del Centro de Seguridad Social para la capital michoacana, que cuente con espacio para la atención del adulto mayor.
rmr