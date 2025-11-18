¡A bailar, Morelia! Noche de picnic y cumbia gratuita con la Sonora Dinamita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 21 de noviembre, la Explanada del Teatro Morelos se convertirá en una gran pista de baile con la presentación gratuita de La Sonora Internacional Dinamita de Javi JR., como parte del evento “Picnic Nocturno” organizado en Ceconexpo.
Con un formato pet friendly, entrada libre y ambiente familiar, el evento promete una noche inolvidable llena de cumbia, sabor tropical y buena vibra para chicos y grandes.
La cita es a las 19:00 horas, y se espera una alta asistencia de morelianos y visitantes.
🎶 “Que nadie se quede sentado porque la fiesta es para todos”, invitan los organizadores, que también exhortan a los asistentes a llevar su mantel y botana para disfrutar del picnic con música en vivo.
SHA