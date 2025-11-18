¡A bailar, Morelia! Noche de picnic y cumbia gratuita con la Sonora Dinamita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 21 de noviembre, la Explanada del Teatro Morelos se convertirá en una gran pista de baile con la presentación gratuita de La Sonora Internacional Dinamita de Javi JR., como parte del evento “Picnic Nocturno” organizado en Ceconexpo.

Con un formato pet friendly, entrada libre y ambiente familiar, el evento promete una noche inolvidable llena de cumbia, sabor tropical y buena vibra para chicos y grandes.