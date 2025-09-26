Aún puedes correr por el lobo mexicano: Zoo de Morelia abre 100 lugares más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la alta demanda, el Zoológico de Morelia anunció la apertura de 100 lugares adicionales para participar en su carrera atlética nocturna con causa, que busca concientizar sobre la preservación del lobo mexicano.

La información fue compartida este jueves a través de sus redes sociales oficiales, donde se detalló que las inscripciones se reabrirán en un horario de 10:00 a 16:30 horas en el Área Educativa del recinto.

La carrera se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 19:30 horas, teniendo como punto de salida la Puerta de Av. Morelos del zoológico. Las categorías incluyen:

Recorrido de 2 km ( $350 ) para niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Recorridos de 4 y 6 km ($400) para adolescentes y adultos.

La inscripción incluye playera conmemorativa, número de corredor y medalla. Los kits serán entregados del 29 de septiembre al 3 de octubre.