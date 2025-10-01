¡Aún hay tiempo! Zoo de Morelia extiende registro al concurso de fotografía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no envías tus mejores fotos, ¡todavía estás a tiempo! 🎉 El Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia anunció que amplió la fecha de participación en su concurso de fotografía “Enfoque Salvaje”, con motivo de su 55 aniversario.

La nueva fecha límite será hasta el 8 de octubre, mientras que la premiación se llevará a cabo el sábado 18 de octubre dentro de las actividades especiales del recinto.

📷 ¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a todo el público residente en Michoacán, quienes podrán enviar hasta tres fotografías originales capturadas dentro del zoológico, ya sea con cámara profesional o celular.