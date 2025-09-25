Morelia

El evento se realizará el 10 de octubre a las 10:30 de la mañana e incluirá la participación de distintas botargas
¡Aún estás a tiempo de inscribirte a la carrera de botargas en Morelia!
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia invita a las familias a disfrutar de la tradicional Carrera de Botargas, que se realizará este viernes 10 de octubre a las 10:30 de la mañana en el Parque Infantil 150.

La invitación fue difundida a través de las redes sociales oficiales del recinto, donde se destacó que aún hay oportunidad de inscribirse y participar en esta actividad que fomenta la diversión y la convivencia familiar.

En la justa participarán diferentes personajes en botarga, entre ellos animales y figuras representativas de instituciones y marcas, quienes competirán en un ambiente lleno de risas y entretenimiento para chicos y grandes.

El Zoológico de Morelia organiza este tipo de actividades como parte de su compromiso con la comunidad, buscando acercar a los visitantes a espacios recreativos y fortalecer la unión familiar a través de dinámicas lúdicas.

Para más información sobre inscripciones y detalles del evento, se recomienda consultar las páginas oficiales del Zoológico de Morelia.

