AÑO NUEVO: Remiten a Barandillas a cuatro sujetos por faltas administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No todo fue fiesta durante Año Nuevo; debido a diversas faltas administrativas, un total de cuatro personas fueron remitidas a la Justicia Cívica, mejor conocida como Barandillas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En información proporcionada a MiMorelia.com, las causas de detención fueron por violentar a la autoridad, posesión de sustancias y consumo de bebidas embriagantes en la vía pública.

Los requeridos deberán cumplir con lo que el juez disponga por la falta que se haya cometido, las cuales pueden ir desde horas de arresto, el pago de una sanción económica o, en su caso, realizar trabajo comunitario para que sean puestos en libertad.