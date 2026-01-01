Año Nuevo con peligro: reportan daños por balas perdidas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúan surgiendo reportes sobre los peligros provocados por disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo en Morelia. Esta vez, vecinos de al menos dos colonias han documentado los daños causados por balas perdidas.

Uno de los incidentes ocurrió en la colonia El Realito, donde una bala impactó el techo de un vehículo, desprendiendo la pintura y dejando una marca evidente. Las imágenes del daño fueron compartidas en redes sociales por colectivos ciudadanos, acompañadas de un llamado urgente a evitar esta práctica.