Año Nuevo con peligro: reportan daños por balas perdidas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúan surgiendo reportes sobre los peligros provocados por disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo en Morelia. Esta vez, vecinos de al menos dos colonias han documentado los daños causados por balas perdidas.
Uno de los incidentes ocurrió en la colonia El Realito, donde una bala impactó el techo de un vehículo, desprendiendo la pintura y dejando una marca evidente. Las imágenes del daño fueron compartidas en redes sociales por colectivos ciudadanos, acompañadas de un llamado urgente a evitar esta práctica.
Otro caso se registró en la colonia Las Flores, donde una bala cayó sobre el domo de vidrio de una vivienda, provocando su ruptura. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. La imagen muestra el proyectil deformado en la palma de la mano de un habitante afectado.
Hasta el momento, no se han reportado detenidos por estos hechos. Sin embargo, las autoridades podrían iniciar investigaciones si se presentan denuncias formales. Cabe recordar que, de acuerdo con la ley mexicana, disparar un arma sin motivo justificado constituye un delito federal, y puede acarrear sanciones penales.
👉 En años anteriores, Michoacán ha registrado víctimas por balas perdidas durante festividades decembrinas. Expertos en seguridad reiteran que una bala disparada al aire puede alcanzar velocidades letales al caer, afectando a personas incluso a varios metros de distancia del lugar de origen.
