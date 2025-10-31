80 altares y 30 escuelas llenan de vida y color plazas de Morelia en Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los altares del Día de Muertos y los tapetes florales, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, convivió con ciudadanos y estudiantes, al encabezar un recorrido por espacios públicos donde ya se pueden disfrutar estas icónicas expresiones de la temporada.

En primer lugar, el alcalde recorrió la Plaza Jardín Morelos, donde fue cordialmente recibido por estudiantes y docentes de la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco) “Melchor Ocampo”, quienes explicaron al edil el significado de los altares y tapetes florales que prepararon en este icónico sitio.