61 mil turistas llegaron a Morelia en temporada decembrina: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, conocida como la mañanera, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó estimaciones oficiales que señalan que Morelia recibió 61 mil 632 turistas entre el 20 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, lo que representa un incremento del 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Morelia forma parte de los principales destinos de turismo urbano y cultural del país, junto a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Mérida. El crecimiento registrado en la capital michoacana supera el de destinos como Zacatecas y Colima, lo que refuerza el atractivo que representa la ciudad durante las celebraciones decembrinas y de Año Nuevo.

A nivel nacional, se estima que más de 5.30 millones de turistas —nacionales e internacionales— se hospedaron en cuartos de hotel durante este periodo vacacional, lo que implica un crecimiento del 7.5% en comparación con la temporada 2024-2025. La ocupación hotelera nacional alcanzó niveles de hasta el 90%, principalmente en destinos de playa como Mazatlán (+12%), Riviera Maya y Puerto Vallarta.