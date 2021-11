5 gasolineras en Morelia que venden la "verde" en los $18.99 y "arribita"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sabemos que este martes es de quincena y que a muchos coches les toca su recarga de gasolina, por eso, y para que te ahorres un poco, que a nadie le cae mal, te dejamos la lista de 5 gasolineras en Morelia que venden la "verde" "arribita" de los $18.99.

En consulta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), detectamos algunas estaciones de gasolina en Morelia que venden la comúnmente conocida como "verde" entre los 18.99 y los $19.30.

De acuerdo a lo que checamos, la barata se vende en MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO, que se ubica en la avenida Morelos Norte No. 2055.

En esta estación el precio de la gasolina regular (con un índice de octano [RON+MON]/2 mínimo de 87) es de $18.99.

A esta le sigue SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO, que se ubica en Guillermo Prieto No. 1100, con un precio de $19.05 por litro.

MULTISERVICIOS DEL ORIENTE, en Paseo de La República No. 1020, la vende en $19.22; GASOLINERA MONTAÑA SUR, en avenida Juan Pablo II No. 1735, en $19.24 y SERVICIOS SAN GABRIEL, en Camino a Jesús del Monte No. 1200 en $19.30.