400 policías se capacitan para atender violencia contra las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Auxiliar del Estado consolidó importantes avances en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, gracias al fortalecimiento profesional de su personal operativo y administrativo, lo que permitirá ofrecer intervenciones más sensibles, integrales y respetuosas de los derechos humanos.

Durante los últimos cuatro meses, 400 integrantes de la corporación, entre policías auxiliares y personal administrativo, reforzaron sus conocimientos para identificar, atender y actuar de manera adecuada frente a situaciones de violencia de género. Este fortalecimiento institucional se verá reflejado en respuestas más oportunas, trato digno a las víctimas y mejor capacidad para reconocer riesgos, lo que contribuye directamente a la protección y seguridad de las michoacanas.

A través de un proceso formativo, el personal adquirió herramientas para atender con perspectiva de género, prevenir la revictimización y reconocer distintos tipos de violencia, fortaleciendo así la labor preventiva y de acompañamiento que realiza la corporación en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Zamora.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) jugó un papel fundamental en este avance institucional. Su acompañamiento contribuyó a que las y los participantes incorporaran capacidades que impactarán de manera directa en la calidad del servicio policial; por ello, recibió un reconocimiento por parte del encargado del Despacho de la Dirección General de la Policía Auxiliar, Aarón Ramírez Vargas.