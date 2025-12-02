$30 por una tarde romántica: así será el Festival de Rondallas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las guitarras volverán a sonar con alma romántica en el corazón de la ciudad: el II Festival Estatal de Rondallas “Como antaño” llegará a Morelia para envolver al público en una tarde llena de nostalgia, armonía y tradición.

El evento tendrá lugar el próximo 7 de diciembre a partir de las 16:00 horas, en el Teatro al aire libre de la Casa de la Cultura, uno de los recintos más representativos de la capital michoacana.

“Los esperamos en el Teatro al aire libre de la Casa de la Cultura de nuestra señorial ciudad de las canteras rosas, Morelia”, expresaron los organizadores a través de una publicación en redes sociales.

El festival promete una tarde de música romántica con interpretaciones de distintos géneros al estilo rondallero, en un ambiente apto para toda la familia.

El acceso tendrá un costo de recuperación de 30 pesos por persona.

Más detalles, en el video: