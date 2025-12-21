2026 un año para unirnos y construir la paz: Arzobispo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mensaje de fin de año y llamado a la unidad social, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, expresó su esperanza de que el 2026 se convierta en una plataforma para avanzar hacia la construcción de la paz en Michoacán.

En rueda de prensa, Garfias Merlos señaló que, a pesar de las críticas que ha recibido el Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, considera que la estrategia estatal ofrece un horizonte esperanzador para transformar la realidad de violencia que afecta a la entidad.

El prelado explicó que su optimismo se fundamenta en señales de progreso observadas de cerca, destacando eventos concretos que reflejan un cambio de enfoque tanto desde las autoridades como de la sociedad civil.

Garfias mencionó su participación en un evento en la Catedral de Morelia y en la Feria del Bienestar en Ciudad Hidalgo, donde, dijo, percibió un esfuerzo real por pasar de los llamados abstractos a la paz hacia un compromiso activo y tangible.

Uno de los puntos que más lo ha motivado es la iniciativa de "desarme de los niños", que promueve el intercambio de juguetes bélicos por aquellos que fomentan la construcción, la esperanza y la paz.

Además, resaltó las alternativas productivas impulsadas por instituciones de gobierno, como la elaboración de medicinas, cremas, alimentos y bebidas, que permiten formar a las personas en capacidades prácticas, superando la simple exhortación.