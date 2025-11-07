2025, el año de más estragos en Centro Histórico de Morelia por manifestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año 2025 ha sido el de mayores estragos en el Centro Histórico de Morelia durante distintas manifestaciones, ya que se percibe un incremento de alrededor del 50 por ciento en los daños registrados a inmuebles, únicamente del 26 de septiembre al 20 de octubre, compartió Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario sobre el recuento de afectaciones que se han registrado tras diversas manifestaciones realizadas en la capital michoacana.
Al respecto, Hernández Razo informó que del 26 de septiembre al 20 de octubre se contabilizaron 11 marchas, en las que algunos manifestantes causaron daños como pintas en inmuebles o ruptura de vidrios.
“Finalmente fueron cerca de 68 inmuebles los que resultaron afectados; de estos, casi 30 presentaron daños en cristalería y herrería. En este caso, le toca a los dueños avanzar en su reposición o restauración (…)”, subrayó.
Añadió que, de estos inmuebles, ninguno de los propietarios ha presentado algún tipo de denuncia, por lo que hizo un llamado a los dueños o a quienes tienen los espacios en comodato a proceder con las denuncias correspondientes ante este tipo de situaciones.
Cuestionado sobre las manifestaciones más recientes, registradas en noviembre por distintos grupos que piden justicia ante el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, detalló que en estas solo se tuvo afectación a un inmueble —el Palacio de Gobierno— y a dos portales aledaños.
En este tenor, recalcó que la Gerencia del Centro Histórico no tiene un conteo de las afectaciones al Palacio de Gobierno, pues no es competencia directa de la dependencia.
RYE-