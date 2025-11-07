2025, el año de más estragos en Centro Histórico de Morelia por manifestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año 2025 ha sido el de mayores estragos en el Centro Histórico de Morelia durante distintas manifestaciones, ya que se percibe un incremento de alrededor del 50 por ciento en los daños registrados a inmuebles, únicamente del 26 de septiembre al 20 de octubre, compartió Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario sobre el recuento de afectaciones que se han registrado tras diversas manifestaciones realizadas en la capital michoacana.

Al respecto, Hernández Razo informó que del 26 de septiembre al 20 de octubre se contabilizaron 11 marchas, en las que algunos manifestantes causaron daños como pintas en inmuebles o ruptura de vidrios.

“Finalmente fueron cerca de 68 inmuebles los que resultaron afectados; de estos, casi 30 presentaron daños en cristalería y herrería. En este caso, le toca a los dueños avanzar en su reposición o restauración (…)”, subrayó.