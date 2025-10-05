2 heridos tras aparatoso choque múltiple en avenida Camelinas, la noche del sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque múltiple ocurrido la noche del sábado, sobre la avenida Camelinas, en la zona sur de la ciudad de Morelia, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, dejó como saldo preliminar 2 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información preliminar la colisión tuvo lugar en el cruce con la calzada Juárez, donde impactaron una camioneta Jeep de color arena, con matrícula PTK -623-D, un auto Honda de color plomo, con matrícula PNF-803-B y un coche JAC, de color blanco con láminas de circulación PRU-580-D, este último salió proyectado y terminó en una jardinera por fuera de la cinta asfáltica.