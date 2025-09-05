15 de octubre, fecha límite para tramitar Cartilla Militar: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, hace un llamado a los jóvenes de la generación 2007 y remisos de Morelia, a tramitar su Cartilla de Identidad Militar, un documento esencial cuya convocatoria cierra el próximo 15 de octubre.

El Servicio Militar Nacional representa tanto una responsabilidad como una oportunidad para desarrollar valores y apoyar a nuestra Patria, es por esto que el Ayuntamiento de Morelia recuerda que la fecha límite está cada vez más cerca.