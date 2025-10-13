Morelia

¡12 mil Guardianes del Agua! Morelia avanza en conciencia ambiental desde las aulas

Se han visitado más de 80 escuelas de nivel básico en distintos puntos de la ciudad
¡12 mil Guardianes del Agua! Morelia avanza en conciencia ambiental desde las aulas
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de fomentar una cultura del cuidado del agua desde la niñez, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, informó que, a la fecha, el programa educativo “Guardianes del Agua” ha formado a 12 mil 652 niñas, niños y docentes de distintos planteles educativos de la ciudad.

A través de este programa, personal del OOAPAS ha visitado más de 80 escuelas de nivel básico, llevando actividades lúdicas, talleres y charlas sobre la importancia de cuidar el recurso hídrico y de cómo las nuevas generaciones pueden convertirse en agentes de cambio para un futuro más sostenible.

Torres Ramírez destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del organismo y del Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por fortalecer la educación ambiental y crear conciencia sobre el uso responsable del agua.
“El futuro del agua está en manos de las nuevas generaciones. Cada niña, niño y docente que se une como Guardián del Agua representa una esperanza para lograr una ciudad más consciente y responsable con su entorno”
señaló Adolfo Torres Ramírez
Te puede interesar:
Ooapas concluye trabajos de reparación en la avenida Lázaro Cárdenas
¡12 mil Guardianes del Agua! Morelia avanza en conciencia ambiental desde las aulas

RPO

OOAPAS
"Guardianes del Agua"

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com