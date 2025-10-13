¡12 mil Guardianes del Agua! Morelia avanza en conciencia ambiental desde las aulas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de fomentar una cultura del cuidado del agua desde la niñez, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, informó que, a la fecha, el programa educativo “Guardianes del Agua” ha formado a 12 mil 652 niñas, niños y docentes de distintos planteles educativos de la ciudad.