12 de diciembre: Misas, danzas y bendición de rosas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 12 de diciembre, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe “San Diego”, en Morelia, celebrará con solemnidad y fe el día de la Virgen de Guadalupe, en el marco del 70 aniversario de su coronación pontificia.

Desde tempranas horas, el recinto religioso recibirá a miles de fieles, peregrinos y visitantes locales y foráneos, quienes rendirán homenaje a la “Morenita del Tepeyac” con ofrendas florales, cantos y danzas tradicionales.

Programa del 12 de diciembre