12 de diciembre: Misas, danzas y bendición de rosas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 12 de diciembre, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe “San Diego”, en Morelia, celebrará con solemnidad y fe el día de la Virgen de Guadalupe, en el marco del 70 aniversario de su coronación pontificia.
Desde tempranas horas, el recinto religioso recibirá a miles de fieles, peregrinos y visitantes locales y foráneos, quienes rendirán homenaje a la “Morenita del Tepeyac” con ofrendas florales, cantos y danzas tradicionales.
6:00 horas: Misa de aurora
12:00 horas: Solemne concelebración eucarística, presidida por el arzobispo coadjutor de Morelia, Mons. José Armando Álvarez Cano
Durante todo el día: Bendición de las rosas, actividades culturales, entrada de peregrinos y ofrendas
La jornada guadalupana concluirá con una vigilia espiritual y expresiones de cariño popular hacia la Virgen, como parte del homenaje tradicional ofrecido por sus devotos.
De acuerdo con los organizadores, el santuario permanecerá abierto todo el día y la noche del 11 de diciembre, y todo el día del 12 de diciembre, para permitir la llegada de feligreses en todo momento.
BCT