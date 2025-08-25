Morelia

Útiles escolares: La Expo Regresa a Clases inicia este miércoles

En la Plaza Valladolid se están instalando los stands que participarán en la Expo
Útiles escolares: La Expo Regresa a Clases inicia este miércoles
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Eres de los que deja todo al último y espera los descuentos? Este 27 de agosto llega la quinta edición de la Expo Regreso a Clases, la cual permitirá que los padres de familia surtan la lista de útiles escolares a precios accesibles y a unos días del arranque del ciclo escolar 2025-2026.

La Plaza Valladolid se encuentra en preparación para la Expo, en la que participarán 58 expositores, 16 artesanos y seis cocineras tradicionales con productos de calidad.

La presidenta de Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich) indicó que la Expo se realizará del 27 al 31 de agosto, de 09:00 a 22:00 horas, donde los padres de familia podrán encontrar descuentos para ayudar en la economía familiar; en esta ocasión se espera superar los 4 millones de pesos como derrama económica, que beneficiará a los negocios que se instalarán.

Desde el paquete básico, así como productos individuales como libretas, gomas, sacapuntas, juegos geométricos y demás materiales, se podrán encontrar en la Expo, donde varios fabricantes y marcas darán precios bajos.

Te puede interesar:
Perritos con causa: Paseos Perrones cumple 2 años y lanza colecta en Morelia
Útiles escolares: La Expo Regresa a Clases inicia este miércoles

RPO

Pumich
Expo Regresa a Clases

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com