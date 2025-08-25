Útiles escolares: La Expo Regresa a Clases inicia este miércoles

La presidenta de Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich) indicó que la Expo se realizará del 27 al 31 de agosto, de 09:00 a 22:00 horas, donde los padres de familia podrán encontrar descuentos para ayudar en la economía familiar; en esta ocasión se espera superar los 4 millones de pesos como derrama económica, que beneficiará a los negocios que se instalarán.

Desde el paquete básico, así como productos individuales como libretas, gomas, sacapuntas, juegos geométricos y demás materiales, se podrán encontrar en la Expo, donde varios fabricantes y marcas darán precios bajos.