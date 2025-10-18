Únete a la rodada rosa y feria de la salud contra el cáncer de mama: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) convoca a participar en la rodada rosa y en la Feria de la Salud Integral que se llevarán a cabo el 19 de octubre.

Las actividades comenzarán a las 09:00 horas en la plaza Jardín Morelos, donde arrancará la rodada, encabezada por la asociación Bicivilízate, la cual seguirá la ruta por la avenida Madero para concluir en la plaza del Carmen, donde se realizará el acto conmemorativo y la feria de la salud.

Se contará con una unidad móvil de mastografía que brindará servicio gratuito de detección a mujeres de 40 a 69 años, además se instalarán módulos que ofrecerán pruebas rápidas de VIH y sífilis, toma de presión arterial, orientación de salud bucal, y entrega de métodos de planificación familiar y realización de Papanicolaou.

También habrá un módulo para la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y completar esquemas contra sarampión y rubeola. Por lo que se invita a la ciudadanía a unirse a a las actividades programadas.

Las y los interesados en obtener en préstamo una bicicleta para ser parte de la rodada solo deberán presentarse con antelación a la hora de la cita y llevar una copia de su identificación oficial para hacer uso del servicio.