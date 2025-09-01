¡Únete a la Rodada Nicolaita de Bienvenida en Morelia! Checa los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de dar inicio al nuevo semestre universitario, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invitó a su comunidad a participar en la Rodada Nicolaita de Bienvenida, que se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la convocatoria, el punto de encuentro será el estacionamiento de Rectoría, en Ciudad Universitaria. La entrega de bicicletas para quienes lo requieran está programada a las 18:00 horas, mientras que la rodada comenzará a las 19:00 horas.

La actividad recorrerá diferentes puntos de la capital michoacana, incluyendo la avenida Solidaridad, Ventura Puente, Juárez y Francisco J. Múgica, para regresar nuevamente a Rectoría.

Organizadores destacaron que la rodada busca fomentar la convivencia, el deporte y el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, además de ser una oportunidad para que los nuevos estudiantes se integren en un ambiente de energía, amistad y diversión.