¡Últimos días para las promociones en Bajaj Morelia Campestre!

Estas son nuestras promociones exclusivas:

Llévate tu BAJAJ y tu 1er y 2ndo servicio son GRATIS! Visítanos y obtén un 15% en tus refacciones BAJAJ! Si ya tienes una moto BAJAJ y quieres otra o traes a un amigo, te damos un precio especial. Si ya tienes una moto BAJAJ y llegas en ella, automáticamente tienes un 15% de descuento en cualquiera de nuestros servicios de taller, incluye material y mano de obra. Descuentos desde el 20% hasta el 50% en productos seleccionados en la Boutique de accesorios IRIDE.

Además, nuestros expertos en motocicletas te ofrecerán la mejor atención y asesoramiento en la compra de tu moto.

Recuerda que estamos ubicados en Avenida Camelinas #3280, ¡frente al ancla! Ubicación: https://goo.gl/maps/VFbWc8A1i9epQip48

Puedes contactarnos por teléfono al 4433143191 o por WhatsApp al 443 686 33555. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/BajajMoreliaCampestre e Instagram: @bajaj_mich

No lo dudes más y aprovecha estas ofertas exclusivas de apertura, que no se repetirán. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. ¡Te esperamos!

¡Somos Grupo Gatro - BajajMoreliaCampestre!