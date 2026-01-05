Últimos días para disfrutar la Villa Navideña en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones todavía no terminan y en Morelia hay varias actividades que se pueden disfrutar con la familia y con los amigos; una de ellas es la Villa Navideña, cuyo último día abierto será el próximo 7 de enero.
Con un horario de 10:00 a 21:00 horas, la Secretaría de Turismo (Sectur) de Michoacán ha impulsado esta iniciativa desde la llegada de esta administración, ofreciendo un espacio para el sano esparcimiento y donde las familias pueden divertirse.
Con una oferta gastronómica y la oportunidad de ver el Árbol y Nacimiento Monumental, estos son algunos de los atractivos de la temporada. Se trata de 14 figuras de más de cinco metros de altura que representan las regiones de Michoacán y muestran la riqueza cultural a través de las artesanías más representativas del estado.
El acceso a la pista de hielo y el préstamo de patines son gratuitos, además de que hay personal capacitado para asistir a los usuarios.
Por ello, la Sectur Michoacán invitó a la población a acudir a los últimos días de la Villa Navideña y disfrutar de las atracciones en familia y con amigos.
RPO