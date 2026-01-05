Últimos días para disfrutar la Villa Navideña en Morelia

Con una oferta gastronómica y la oportunidad de ver el Árbol y Nacimiento Monumental, estos son algunos de los atractivos de la temporada. Se trata de 14 figuras de más de cinco metros de altura que representan las regiones de Michoacán y muestran la riqueza cultural a través de las artesanías más representativas del estado.

El acceso a la pista de hielo y el préstamo de patines son gratuitos, además de que hay personal capacitado para asistir a los usuarios.

Por ello, la Sectur Michoacán invitó a la población a acudir a los últimos días de la Villa Navideña y disfrutar de las atracciones en familia y con amigos.