Últimos días para disfrutar la Villa Navideña en Ceconexpo: Sectur

La Secretaría de Turismo (Sectur), recordó que entre los atractivos destacan la pista de hielo gratuita, una variada oferta gastronómica, así como juegos mecánicos y de destreza. Estos espacios permiten que las familias disfruten de un ambiente festivo durante los últimos días de descanso decembrino en “el alma de México”.

Asimismo, destacó que tanto el acceso a la pista de hielo como el préstamo de patines no tienen costo. Estos son sanitizados tras cada uso para garantizar la higiene. Además, se cuenta con personal capacitado para auxiliar a quienes no tienen experiencia en el patinaje o ante cualquier eventualidad.