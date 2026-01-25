Últimos días de enero para aprovechar el 10% de descuento en el pago del predial 2026 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recuerda a la ciudadanía que durante todo el mes de enero se mantiene vigente el 10% de descuento en el pago del impuesto predial 2026, como un incentivo para apoyar la economía familiar y reconocer a las y los contribuyentes cumplidos.

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y cercanía, el Ayuntamiento de Morelia cuenta con 22 módulos y cajas de cobro ubicados en distintos puntos de la mancha urbana, así como en las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de Los Reyes, donde las personas pueden realizar su pago de manera ágil.

Asimismo, se encuentra disponible el pago en línea las 24 horas, a través del portal oficial www.morelia.gob.mx

El pago del predial puede efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, y se cuenta con facilidades de 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Para mayor información, la ciudadanía puede acudir al de Morelia (CAM), a cualquiera de los módulos de pago, o consultar las cuentas oficiales en Facebook: Tesorería H. Ayuntamiento de Morelia y Gobierno de Morelia.

El Gobierno Municipal invita a aprovechar este beneficio vigente durante el mes de enero, pues el cumplimiento oportuno del predial contribuye al fortalecimiento de los servicios, obras y acciones en beneficio de todas y todos los morelianos.

BCT