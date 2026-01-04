Último día para patinar en el Centro de Morelia, ¡aprovecha!

Esta pista fue una de las actividades favoritas durante la temporada navideña, reuniendo a cientos de personas que aprovecharon para patinar, convivir y crear recuerdos inolvidables. Hoy se espera una gran afluencia, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

El DIF Morelia invitó a la ciudadanía a cerrar las vacaciones con una actividad divertida, segura y en familia, en un ambiente festivo que ha formado parte del espíritu navideño en el Centro Histórico.

BCT