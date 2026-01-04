Morelia

Último día para patinar en el Centro de Morelia, ¡aprovecha!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pista de hielo pública, instalada en la Plaza Melchor Ocampo como parte de las actividades decembrinas, se despide este domingo 4 de enero, por lo que hoy será la última oportunidad para disfrutar de esta atracción gratuita en el corazón de la ciudad.

De acuerdo con información del DIF Morelia, las familias aún pueden acudir en los siguientes horarios:
De 10:00 a 14:00 horas
Y por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas

Esta pista fue una de las actividades favoritas durante la temporada navideña, reuniendo a cientos de personas que aprovecharon para patinar, convivir y crear recuerdos inolvidables. Hoy se espera una gran afluencia, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

El DIF Morelia invitó a la ciudadanía a cerrar las vacaciones con una actividad divertida, segura y en familia, en un ambiente festivo que ha formado parte del espíritu navideño en el Centro Histórico.

