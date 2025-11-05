Órgano monumental de catedral de Morelia, en deterioro; requiere 8 mdp para su restauración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, sólo el 40% del órgano monumental de la Catedral de Morelia se encuentra en funcionamiento, y debido al alto costo de restauración, desde hace décadas estas labores no se han podido concretar, señaló el padre Lorenzo Orozco.
En un encuentro con medios de comunicación, al también rector de la Escuela de Música Sacra se le preguntó sobre el estado actual de este instrumento, que tiene 120 años de antigüedad y está compuesto por más de 4 mil flautas.
Al respecto, el padre detalló que desde hace varios años existe la necesidad de restaurar completamente el órgano. No obstante, precisó que sí se han realizado algunas acciones de mantenimiento para conservarlo.
“Hace un año se repararon los motores del órgano, pero todavía falta que se restaure la parte neumática y las flautas del órgano […]. Actualmente el 40% del órgano está en funciones”, señaló.
Posteriormente, a algunos reporteros explicó que la restauración no es un proceso barato, y estimó que se necesitarían cerca de 8 millones de pesos para una intervención completa.
En este sentido, precisó que algunas partes del instrumento están compuestas por cuero, material que debe curtirse de forma especial, además de que la madera requiere tratamientos adecuados, ya que el clima también afecta su conservación.
El padre comentó que el último mantenimiento (con un poco más de profundidad) se realizó hace más de cinco décadas. Además, señaló que este tipo de trabajos deben realizarse por especialistas.
Sobre ello, mencionó que sí existen organeros en el país; uno de ellos, originario de Puebla, quien actualmente trabaja en la restauración de un órgano proveniente de Pátzcuaro, considerado uno de los más antiguos, pues data del año 1600.
Respecto al órgano monumental de la Catedral de Morelia, el padre Lorenzo compartió que fue construido por la Casa Walcker, de Alemania, y que algunas de sus piezas provienen de la fábrica italiana Tamburini.
Cabe resaltar que este órgano de estilo neobarroco, con fachada ornamental de madera, es uno de los más importantes de México.
Se ubica en la Catedral de Morelia, sede oficial del Festival Internacional de Órgano “Alfonso Vega Núñez”, que en su edición 59 realizará su concierto inaugural en este recinto de cantera rosa el próximo 28 de noviembre.
