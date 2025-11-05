Órgano monumental de catedral de Morelia, en deterioro; requiere 8 mdp para su restauración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, sólo el 40% del órgano monumental de la Catedral de Morelia se encuentra en funcionamiento, y debido al alto costo de restauración, desde hace décadas estas labores no se han podido concretar, señaló el padre Lorenzo Orozco.

En un encuentro con medios de comunicación, al también rector de la Escuela de Música Sacra se le preguntó sobre el estado actual de este instrumento, que tiene 120 años de antigüedad y está compuesto por más de 4 mil flautas.

Al respecto, el padre detalló que desde hace varios años existe la necesidad de restaurar completamente el órgano. No obstante, precisó que sí se han realizado algunas acciones de mantenimiento para conservarlo.