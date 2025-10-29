Así está el servicio en la Terminal de Morelia: Ómnibus y ETN siguen sin operar

Entre el 27 y el 28 de octubre, la Terminal de Autobuses de Morelia acumuló un total de 381 salidas canceladas y una reducción de al menos 4 mil pasajeros, según datos del Centro SICT Michoacán.

El 27 de octubre se reportaron 104 salidas suspendidas, lo que representó una disminución de aproximadamente mil pasajeros.

Para el 28 de octubre, la afectación fue mayor: 277 corridas canceladas y un estimado de 3 mil pasajeros menos que en una jornada habitual.

Los bloqueos han sido implementados por productores de maíz, quienes señalan que el apoyo propuesto por el gobierno federal no cubre los costos de producción ni garantiza precios justos por tonelada.

"Nos ofrecieron simulaciones, no soluciones [...] Nos quieren dar limosna. Exigimos justicia", expresó una de las voceras del movimiento.

El MAC ha anunciado que su lucha se extenderá a nivel nacional, con convocatorias a productores de Sinaloa, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas y otras entidades. El movimiento advierte: “Hoy es el maíz, mañana será el agua”.

SHA