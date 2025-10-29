Así está el servicio en la Terminal de Morelia: Ómnibus y ETN siguen sin operar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Terminal de Autobuses de Morelia continúa con afectaciones en sus servicios debido a los bloqueos carreteros realizados por campesinos del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAC), quienes exigen apoyos reales al campo y rechazan lo que consideran “limosnas”.
De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, Ómnibus de México canceló la totalidad de sus salidas, mientras que Primera Plus solo mantiene la ruta a Zamora por la libre. Por su parte, ETN Turistar Lujo suspendió también todas sus corridas, aunque informó que ya se están retirando algunos bloqueos y trabajan para restablecer el servicio.
En contraste, la línea Parhikuni opera de forma regular, y Autovías únicamente mantiene salidas a Ciudad de México (Observatorio y Norte) por rutas libres.
Entre el 27 y el 28 de octubre, la Terminal de Autobuses de Morelia acumuló un total de 381 salidas canceladas y una reducción de al menos 4 mil pasajeros, según datos del Centro SICT Michoacán.
El 27 de octubre se reportaron 104 salidas suspendidas, lo que representó una disminución de aproximadamente mil pasajeros.
Para el 28 de octubre, la afectación fue mayor: 277 corridas canceladas y un estimado de 3 mil pasajeros menos que en una jornada habitual.
Los bloqueos han sido implementados por productores de maíz, quienes señalan que el apoyo propuesto por el gobierno federal no cubre los costos de producción ni garantiza precios justos por tonelada.
"Nos ofrecieron simulaciones, no soluciones [...] Nos quieren dar limosna. Exigimos justicia", expresó una de las voceras del movimiento.
El MAC ha anunciado que su lucha se extenderá a nivel nacional, con convocatorias a productores de Sinaloa, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas y otras entidades. El movimiento advierte: “Hoy es el maíz, mañana será el agua”.
SHA