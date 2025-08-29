Éstos son los niveles de principales ríos y drenes de Morelia; Ooapas, en coordinación con PC municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que se mantiene un monitoreo permanente en los ríos y drenes de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población durante la actual temporada de lluvias.

Estas acciones se llevan a cabo en estrecha coordinación con Protección Civil Municipal, encabezada por su coordinador, Francisco Xavier Lara Medina, lo que permite una atención inmediata y organizada ante cualquier eventualidad, en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es brindar tranquilidad y certeza a la ciudadanía.

De acuerdo con el último reporte, los niveles de los principales cuerpos de agua se encuentran de la siguiente manera:

• Río Grande: 40% de su capacidad.

• Río Chiquito: 25%, pese a la captación registrada en las lluvias de ayer.

• Dren de Los Itzícuaros: 60%, con presencia permanente de personal de bombeo.

• Resto de drenes: entre 30% y 40% de manera general.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló que tras el anuncio realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre un segundo desfogue controlado de cinco metros cúbicos por segundo, programado para este viernes 29 de agosto, el organismo se mantendrá atento para dar seguimiento puntual a las maniobras.

Puntualizó que el Río Grande, al ser el cuerpo de agua que recibe este desfogue, cuenta con capacidad suficiente para soportar dicha captación.