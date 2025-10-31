Éste será el recorrido del Desfile de Catrinas en Morelia; ¿a qué hora inicia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tradicional Desfile de Catrinas y Catrines se llevará a cabo este 1 de noviembre en el Centro Histórico de Morelia, con la participación de más de 3 mil 500 personas registradas y una afluencia estimada de 160 mil espectadores.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura Municipal (SeCultura), el desfile iniciará en la Fuente de Las Tarascas y avanzará por la avenida Madero, hasta llegar a la calle Abasolo, donde concluirá la exhibición. El desfogue de contingentes será por la calle Allende, con destino final en la Plaza Valladolid.

La titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta celebración, que ya se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario cultural de la capital michoacana. “Les invitamos a vivirlo con alegría, respeto y orgullo por nuestras raíces”, expresó.

🚧 Cierres viales previstos:

Para facilitar el desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Morelia implementará cierres de circulación en distintas zonas del primer cuadro de la ciudad:

15:00 h: Cierre de ambos carriles de avenida Madero, entre Abasolo y Morelos Sur.

16:00 h: Cierre de avenida Acueducto, desde Ventura Puente hasta Las Tarascas, en ambos sentidos.

18:00 h: Cierre de las calles Abasolo y Allende, hasta Plaza Valladolid.

Se recomienda a la población tomar precauciones, usar rutas alternas y salir con tiempo si planean acudir al evento o transitar por el centro de la ciudad.