Morelia

Éste es el mapa por donde pasan combis Roja y Negra que llevan a Altozano

Éste es el mapa por donde pasan combis Roja y Negra que llevan a Altozano
MIMORELIA.COM
Juan Carlos Martínez Samaguey
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de ahora, llegar a Paseo Altozano es mucho más sencillo gracias a las nuevas rutas de combi disponibles en la ciudad.

Te puede interesar:
Cine VIP desde $150; descubre Cinelia en Morelia
Éste es el mapa por donde pasan combis Roja y Negra que llevan a Altozano

Con dos opciones de transporte directo, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido cómodo y rápido hacia el centro comercial.

Las rutas que operan son:

  • Ruta Negra 1: Con un recorrido directo y sin paradas sobre el ramal.

  • Ruta Roja 3B: También con un trayecto directo y sin interrupciones.

Ambas rutas cuentan con 6 puntos de ascenso y descenso ubicados en el perímetro del centro comercial, lo que facilita el acceso desde diversas zonas de la ciudad.

Los horarios de servicio son de 7:00 a.m. a 9:45 p.m., lo que permite a los usuarios viajar en distintos momentos del día.

Paseo Altozano, un referente en la ciudad, ofrece esta nueva opción de transporte para brindar mayor comodidad a sus visitantes durante la temporada navideña y siempre.

Si aún no conoces el centro comercial, es el momento perfecto para aprovechar este servicio y disfrutar de todas las tiendas y servicios que tiene para ofrecer.

Checa en el mapa las rutas cercanas a esta plaza comercial:

RYE-

Morelia
Paseo Altozano
combis
combis Morelia Altozano
rutas combis Altozano

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com