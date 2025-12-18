Éste es el mapa por donde pasan combis Roja y Negra que llevan a Altozano

Con dos opciones de transporte directo, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido cómodo y rápido hacia el centro comercial.

Las rutas que operan son:

Ruta Negra 1: Con un recorrido directo y sin paradas sobre el ramal.

Ruta Roja 3B: También con un trayecto directo y sin interrupciones.

Ambas rutas cuentan con 6 puntos de ascenso y descenso ubicados en el perímetro del centro comercial, lo que facilita el acceso desde diversas zonas de la ciudad.