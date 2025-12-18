Éste es el mapa por donde pasan combis Roja y Negra que llevan a Altozano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de ahora, llegar a Paseo Altozano es mucho más sencillo gracias a las nuevas rutas de combi disponibles en la ciudad.
Con dos opciones de transporte directo, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido cómodo y rápido hacia el centro comercial.
Las rutas que operan son:
Ruta Negra 1: Con un recorrido directo y sin paradas sobre el ramal.
Ruta Roja 3B: También con un trayecto directo y sin interrupciones.
Ambas rutas cuentan con 6 puntos de ascenso y descenso ubicados en el perímetro del centro comercial, lo que facilita el acceso desde diversas zonas de la ciudad.
Los horarios de servicio son de 7:00 a.m. a 9:45 p.m., lo que permite a los usuarios viajar en distintos momentos del día.
Paseo Altozano, un referente en la ciudad, ofrece esta nueva opción de transporte para brindar mayor comodidad a sus visitantes durante la temporada navideña y siempre.
Si aún no conoces el centro comercial, es el momento perfecto para aprovechar este servicio y disfrutar de todas las tiendas y servicios que tiene para ofrecer.
Checa en el mapa las rutas cercanas a esta plaza comercial:
RYE-