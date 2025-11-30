Ésta será la función del lunes del Festival Internacional de Títeres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Títeres Titerelia 2025 continúa su programación este lunes 1 de diciembre con la presentación de la obra “Este chivo es puro cuento”, a cargo de la compañía Merequetengue Artes Vivas.

La función está programada para las 6:00 de la tarde en el Teatro Stella Inda, uno de los recintos tradicionales de la capital michoacana.

El acceso tiene un costo de 100 pesos y los boletos están disponibles en línea a través del sitio oficial del festival: bit.ly/BoletosTitereliaMorelia.

La propuesta artística mezcla narrativa y humor, pensada para públicos de todas las edades, como parte del esfuerzo de Titerelia por acercar el arte del teatro de títeres a espacios formales y familiares por igual.