Échales una patita: ¿Tienes coche? Reparte cenas a lomitos callejeros esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante estas fiestas decembrinas, la asociación GHAPAD (Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos A.C.) lanza la campaña solidaria “Échanos una patita”, con el objetivo de alimentar a más de 2,000 perritos en situación de calle los días 24 y 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa forma parte del proyecto "Pancitas llenas", y busca recaudar tanto alimentos como apoyo voluntario para repartir cenas en diferentes puntos de la ciudad.
GHAPAD solicita donaciones de:
Croquetas selladas (NO a granel)
Arroz quebrado
Hojas de tamal
Sobres de comida
Gotas de pasiflora
Manteca de cerdo
Huevos
Vitaminas Kiddi Pharmaton
También se acepta apoyo económico al número 443 174 6674, vía transferencia bancaria o contacto directo.
Tintorerías “JIFFY” (Av. Fuentes de Morelia #354 y José Juan Tablada #50, Col. Santa María de Guido)
Tintorería “FLASH” (Blvd. García de León #1933-C, Chapultepec Sur)
Petco La Huerta (Calz. La Huerta 3000)
La Voz (Av. Periodismo #1270, Agustín Arriaga Rivera)
La asociación también hace un llamado a la ciudadanía para participar como voluntarios. Se requieren 38 personas con auto para repartir las cenas navideñas a los perritos durante las noches del 24 y el 31 de diciembre.
Quienes deseen participar pueden solicitar información a través de WhatsApp a los números:
443 174 6674
443 108 0675
Para más detalles, se puede consultar la página oficial o redes sociales de GHAPAD.
SHA