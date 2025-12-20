Échales una patita: ¿Tienes coche? Reparte cenas a lomitos callejeros esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante estas fiestas decembrinas, la asociación GHAPAD (Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos A.C.) lanza la campaña solidaria “Échanos una patita”, con el objetivo de alimentar a más de 2,000 perritos en situación de calle los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa forma parte del proyecto "Pancitas llenas", y busca recaudar tanto alimentos como apoyo voluntario para repartir cenas en diferentes puntos de la ciudad.

¿Qué se puede donar?

GHAPAD solicita donaciones de:

Croquetas selladas (NO a granel)

Arroz quebrado

Hojas de tamal

Sobres de comida

Gotas de pasiflora

Manteca de cerdo

Huevos

Vitaminas Kiddi Pharmaton

También se acepta apoyo económico al número 443 174 6674, vía transferencia bancaria o contacto directo.

Centros de acopio: