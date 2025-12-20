Morelia

Échales una patita: ¿Tienes coche? Reparte cenas a lomitos callejeros esta Navidad
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante estas fiestas decembrinas, la asociación GHAPAD (Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos A.C.) lanza la campaña solidaria “Échanos una patita”, con el objetivo de alimentar a más de 2,000 perritos en situación de calle los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa forma parte del proyecto "Pancitas llenas", y busca recaudar tanto alimentos como apoyo voluntario para repartir cenas en diferentes puntos de la ciudad.

¿Qué se puede donar?

GHAPAD solicita donaciones de:

  • Croquetas selladas (NO a granel)

  • Arroz quebrado

  • Hojas de tamal

  • Sobres de comida

  • Gotas de pasiflora

  • Manteca de cerdo

  • Huevos

  • Vitaminas Kiddi Pharmaton

También se acepta apoyo económico al número 443 174 6674, vía transferencia bancaria o contacto directo.

Centros de acopio:

  • Tintorerías “JIFFY” (Av. Fuentes de Morelia #354 y José Juan Tablada #50, Col. Santa María de Guido)

  • Tintorería “FLASH” (Blvd. García de León #1933-C, Chapultepec Sur)

  • Petco La Huerta (Calz. La Huerta 3000)

  • La Voz (Av. Periodismo #1270, Agustín Arriaga Rivera)

Se buscan voluntarios

La asociación también hace un llamado a la ciudadanía para participar como voluntarios. Se requieren 38 personas con auto para repartir las cenas navideñas a los perritos durante las noches del 24 y el 31 de diciembre.

Quienes deseen participar pueden solicitar información a través de WhatsApp a los números:

  • 443 174 6674

  • 443 108 0675

Para más detalles, se puede consultar la página oficial o redes sociales de GHAPAD.

