Árbol cae sobre auto en Morelia; pareja sufre leves golpes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un árbol colapsó y le cayó encima a un automóvil, esto en la colonia Cuauhtémoc, ubicada en la ciudad de Morelia; la joven pareja que viajaba en el vehículo sufrió mínimas contusiones, informaron fuentes policiales y de rescate.

El incidente se registró alrededor de las 01:40 horas de este domingo sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, casi esquina con la calle Samuel Ramos, a dos cuadras del Bosque Cuauhtémoc.