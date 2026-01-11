Árbol caído y derrame de aceite provocan incidente vial en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este domingo, elementos de Protección Civil Michoacán atendieron el reporte de un accidente de tránsito sobre la avenida Nocupétaro, en la colonia Centro de la capital michoacana.

Una camioneta se impactó contra un árbol y derribó también un poste del alumbrado público, informaron fuentes de rescate.

A través de sus redes sociales, la dependencia comunicó que no se registraron personas lesionadas en el hecho. Sin embargo, se brindó apoyo en la zona debido al derrame de lubricantes y la caída de un árbol, con el objetivo de prevenir riesgos a la circulación.