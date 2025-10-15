“Ángeles”, de Paula Markovitch, aborda el suicidio desde la mirada de una niña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cineasta Paula Markovitch presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) su película Ángeles, una coproducción entre México y Argentina que relata la relación entre una niña de once años y un hombre que ha decidido quitarse la vida. La función de prensa se llevó a cabo en el Teatro Melchor Ocampo, seguida de una conferencia en la que la directora compartió detalles sobre el proceso creativo y el origen del proyecto.

La película parte de una premisa incómoda: una niña que, en lugar de intentar detener a un hombre en su propósito, lo acompaña y lo ayuda a conseguir alcohol para que reúna el valor de hacerlo. Desde esa situación, Ángeles reflexiona sobre la inocencia, la empatía y el modo en que los niños enfrentan la muerte sin los prejuicios ni los miedos de los adultos.