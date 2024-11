Zopilotes, sin riesgo por teleférico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Especialistas en aves, fauna silvestre y temas forestales del Zoológico de Morelia señalaron que, el zopilote es un ave de gran adaptabilidad, por lo que no se pondría en riesgo a la parvada que descansa en los eucaliptos cercanos a lo que sería una de las estaciones del teleférico de la ciudad en el Obelisco a Lázaro Cárdenas; sin embargo, el proyecto no contempla derribo ni poda de estos árboles.

Los jefes de las Unidades Operativas de Atención a Aves, Reptiles, Peces y Mamíferos, Pilar Delgado Sánchez, Luis Christian García Salas, Malinallitzin García Robledo e Izmir Solís Quezada, mencionaron que hay 190 millones de la especie coragyps y 28 millones de la especie aura en el mundo, cifra que va al alza, de acuerdo a la National Audubon Society, por lo que no representa ningún riesgo para su especie el modificar el lugar donde actualmente descansan por horas, toda vez que los eucaliptos no son su hábitat natural, si no que perchan según la disponibilidad de alimento.

Por otra parte, la ingeniera ambiental, Alejandra Michelle García Martinez, mencionó que, el eucalipto es una plaga, una especie invasora que, desde hace décadas debió ser sustituida en la ciudad por especies forestales endémicas; sin embargo, el proyecto del teleférico no contempla la poda de los eucaliptos en los que descansan los zopilotes.

Precisaron que, los zopilotes “citadinos” anidan fácilmente en estructuras que van de los 8 a los 16 metros, por lo que en la ciudad ocupan azoteas y postes sin mayor problema. Indicaron que, en Morelia, se han tenido avistamientos de dos especies de zopilotes, zopilote negro y aura en diversos puntos de la ciudad como el Obelisco a Lázaro Cárdenas, el Río Chiquito, Ciudad Industrial, la Loma de Santa María, el rastro, el Planetario, Camelinas y en áreas cercanas a tiraderos clandestinos y rellenos sanitarios.