Zoo de Morelia te regala boletos para la Feria de Balnearios en Huandacareo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia anunció una promoción especial para este fin de semana: con la compra de un boleto de entrada general al parque, los visitantes recibirán de manera gratuita un pase para disfrutar de la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo.
La dinámica busca impulsar la convivencia familiar y promover el turismo local, ya que Huandacareo es uno de los destinos preferidos de los michoacanos por su amplia oferta de balnearios y parques acuáticos.
De acuerdo con la publicación oficial del zoológico en sus redes sociales, la promoción estará disponible únicamente durante el fin de semana. Esto permitirá a los visitantes vivir una doble experiencia:
Disfrutar del recorrido por las instalaciones del Zoológico de Morelia, que actualmente ofrece paseos en lancha, el tradicional trenecito, además de los recintos de fauna silvestre.
Acceder a la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo, evento que reúne a diversos centros recreativos acuáticos de la región, con promociones especiales y actividades para toda la familia.
La iniciativa es parte de la estrategia para fortalecer el turismo en Michoacán, conectando dos de los atractivos más visitados por locales y turistas: el Zoológico de Morelia y los balnearios de Huandacareo.
Autoridades del zoológico invitaron a la ciudadanía a aprovechar la promoción, destacando que representa una oportunidad para pasar un fin de semana distinto, con actividades recreativas en contacto con la naturaleza.
