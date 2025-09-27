Zoo de Morelia te regala boletos para la Feria de Balnearios en Huandacareo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia anunció una promoción especial para este fin de semana: con la compra de un boleto de entrada general al parque, los visitantes recibirán de manera gratuita un pase para disfrutar de la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo.

La dinámica busca impulsar la convivencia familiar y promover el turismo local, ya que Huandacareo es uno de los destinos preferidos de los michoacanos por su amplia oferta de balnearios y parques acuáticos.

De acuerdo con la publicación oficial del zoológico en sus redes sociales, la promoción estará disponible únicamente durante el fin de semana. Esto permitirá a los visitantes vivir una doble experiencia: