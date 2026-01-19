Michoacán

Zona limítrofe entre Tanhuato y Jalisco, bajo vigilancia tras detectar presencia criminal

En días pasados se aseguró y desmanteló un castillo con fuegos artificiales con alusión a la apología del delito
Zona limítrofe entre Tanhuato y Jalisco, bajo vigilancia tras detectar presencia criminal
CORTESÍA
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la presencia de grupos delincuenciales en la frontera con Jalisco, cerca del municipio de Tanhuato.

En el transcurso de la noche del jueves pasado y la madrugada del viernes, autoridades de seguridad aseguraron y desmantelaron un castillo con fuegos artificiales con alusión a la apología del delito.

Te puede interesar:
En Tanhuato, aseguran castillo de pirotecnia con características de apología del delito: SSP
Zona limítrofe entre Tanhuato y Jalisco, bajo vigilancia tras detectar presencia criminal

En ese tenor, el mandatario estatal especificó que en la zona se mantienen operativos, lo que permitió identificar esta situación en la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, donde la fiesta parroquial hacía alusión a la apología del delito.

Por eso la presencia del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado; en cuanto a la seguridad, es permanente", subrayó.

Es de mencionar que, por segundo año consecutivo, se registraron estos hechos en la localidad de Tinaja de Vargas. El año pasado se concretó la fiesta y este 2026 se realizaron acciones. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tanhuato no ha informado si se dieron o no los permisos para la fiesta parroquial.

rmr

SSP
Tanhuato

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com