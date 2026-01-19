Zona limítrofe entre Tanhuato y Jalisco, bajo vigilancia tras detectar presencia criminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la presencia de grupos delincuenciales en la frontera con Jalisco, cerca del municipio de Tanhuato.
En el transcurso de la noche del jueves pasado y la madrugada del viernes, autoridades de seguridad aseguraron y desmantelaron un castillo con fuegos artificiales con alusión a la apología del delito.
En ese tenor, el mandatario estatal especificó que en la zona se mantienen operativos, lo que permitió identificar esta situación en la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, donde la fiesta parroquial hacía alusión a la apología del delito.
Es de mencionar que, por segundo año consecutivo, se registraron estos hechos en la localidad de Tinaja de Vargas. El año pasado se concretó la fiesta y este 2026 se realizaron acciones. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tanhuato no ha informado si se dieron o no los permisos para la fiesta parroquial.
rmr