Zona limítrofe entre Tanhuato y Jalisco, bajo vigilancia tras detectar presencia criminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la presencia de grupos delincuenciales en la frontera con Jalisco, cerca del municipio de Tanhuato.

En el transcurso de la noche del jueves pasado y la madrugada del viernes, autoridades de seguridad aseguraron y desmantelaron un castillo con fuegos artificiales con alusión a la apología del delito.