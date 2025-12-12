Michoacán

ZITÁCUARO: "No nos podemos dar el lujo de ser una ciudad violencia", dice alcade

Asegura que se ha trabajado por un tema de estabilidad para que haya inversión
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zitácuaro no se puede dar el lujo de ser una ciudad violenta, aseguró el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, al precisar que se está trabajando para que haya mayor inversión y estabilidad en el municipio.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que Zitácuaro se encuentra tranquilo y en paz, además de que los indicadores han mostrado una menor incidencia delictiva y en violencia.

Sin embargo, dejó en claro que no se puede bajar la guardia y se trabaja para generar condiciones de seguridad, pero principalmente para fortalecer la inversión por parte de la iniciativa privada.

Por lo anterior, negó que exista un tema de desestabilidad. No obstante, reconoció que, conforme se acerquen los procesos electorales, muchos actores políticos podrían aprovecharse de la situación y desinformar a la sociedad.

"Muchos aprovechan esta situación y generan cierto clima de inestabilidad; procuraremos seguir con trabajo, inversión, seriedad y esfuerzo para que no bajemos la guardia", expresó.

Es de mencionar que, hace menos de seis meses, el 19 de junio pasado, Zitácuaro se vio rebasado por hechos violentos. El bloqueo de calles y la quema de negocios fueron algunos de los actos registrados, donde un menor perdió la vida en el fuego cruzado.

