ZITÁCUARO: "No nos podemos dar el lujo de ser una ciudad violencia", dice alcade

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zitácuaro no se puede dar el lujo de ser una ciudad violenta, aseguró el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, al precisar que se está trabajando para que haya mayor inversión y estabilidad en el municipio.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que Zitácuaro se encuentra tranquilo y en paz, además de que los indicadores han mostrado una menor incidencia delictiva y en violencia.

Sin embargo, dejó en claro que no se puede bajar la guardia y se trabaja para generar condiciones de seguridad, pero principalmente para fortalecer la inversión por parte de la iniciativa privada.