Zicuirán se prepara para la 14ª Feria del Melón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Zicuirán, perteneciente al municipio de La Huacana, se encuentra lista para celebrar un evento que resalta su vocación productiva: la 14ª edición de su tradicional Feria del Melón. La invitación oficial fue extendida por la presidenta municipal, Yaritza Rosas Gaona; el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza; y Ulises Sánchez Garibay, presidente de los productores asociados, quienes esperan recibir a visitantes para degustar y conocer el fruto que posiciona a la región a nivel nacional e internacional.
La celebración dará inicio el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 12:00 horas, y promete ser una muestra del esfuerzo y la calidad del producto local. La presidenta municipal, Yaritza Rosas Gaona, destacó el crecimiento sostenido de la calidad del melón producido en la zona, un cultivo que representa un motor económico vital para la comunidad.
Rosas Gaona detalló que actualmente se siembran 500 hectáreas, y para la feria se aplica una inversión cercana a los 800 mil pesos y genera una derrama económica que supera los 5 millones de pesos, beneficiando a la totalidad de la comunidad. Además, como un gesto de hospitalidad y promoción, la funcionaria resaltó que la comida será gratis.
Por su parte, Ulises Sánchez Garibay, líder de los productores, recordó que la producción melonera se reactivó hace 14 años con la adopción de semillas más certificadas, lo que ha permitido mejorar significativamente las producciones y lograr un mejor control de plagas. Los 80 productores asociados logran un rendimiento promedio de 40 toneladas por hectárea, siendo que entre 3 mil y 3 mil 500 cajas son consideradas ideales para el mercado de exportación.
El destino de esta producción es mayoritariamente internacional, con un 40% de la cosecha enviada a Estados Unidos, un 10% a Canadá y un 25% a Japón, quedando el resto para el mercado nacional. La temporada óptima para la cosecha y, por ende, para la feria, abarca los meses de enero, febrero y una parte de marzo.
El diputado Reyes Galindo Pedraza enfatizó el valor identitario del evento, señalando que "detrás de cada caja de melón hay una historia de trabajo, de esfuerzo y que se construye cotidianamente." Además, el legislador mencionó esfuerzos paralelos para el desarrollo educativo, buscando que, con la llegada de la Universidad Rosario Castellanos, se puedan integrar carreras relacionadas con la producción y tecnificación agrícola en el municipio a partir del siguiente semestre. La Feria del Melón, concluyó, es la mejor carta de presentación de la tierra caliente de La Huacana.
