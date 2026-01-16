Zicuirán se prepara para la 14ª Feria del Melón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Zicuirán, perteneciente al municipio de La Huacana, se encuentra lista para celebrar un evento que resalta su vocación productiva: la 14ª edición de su tradicional Feria del Melón. La invitación oficial fue extendida por la presidenta municipal, Yaritza Rosas Gaona; el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza; y Ulises Sánchez Garibay, presidente de los productores asociados, quienes esperan recibir a visitantes para degustar y conocer el fruto que posiciona a la región a nivel nacional e internacional.

La celebración dará inicio el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 12:00 horas, y promete ser una muestra del esfuerzo y la calidad del producto local. La presidenta municipal, Yaritza Rosas Gaona, destacó el crecimiento sostenido de la calidad del melón producido en la zona, un cultivo que representa un motor económico vital para la comunidad.