Zamora tendrá nuevo distribuidor vial para impulsar la agroexportación: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo distribuidor vial La Rinconada en Zamora está proyectado para iniciar a construirse en el primer trimestre de 2026, el cual traerá beneficios a más de 227 mil habitantes de la región, sobre todo en sectores productivos, agrícolas y educativos, señaló el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal indicó que la obra será libre de peaje y contará con mantenimiento y conservación permanentes hasta el término de la extensión de la concesión carretera. Esta iniciativa representa una inversión de 270 millones de pesos, y se realiza como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.